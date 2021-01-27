Ставрополь, , 12:15 — REGNUM В Ставропольском крае в настоящее время проходит лечение в коронавирусных госпиталях 2241 человек, у которых подтвержден COVID-19. В тяжелом состоянии остаются 286 из них. Они помещены в отделения реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 28 человек, сообщили 27 января в пресс-службе регионального минздрава.

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По данным ведомства, состояние 1088 госпитализированных пациентов оценивается как средней степени тяжести. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно.

В настоящее время недостатка мест в ковидных госпиталях на Ставрополье нет. Свободными остаются 26% коек. Реанимационные койки свободны на 29%.

Согласно данным оперативного штаба на 27 января, всего на Ставрополье за прошедшие сутки выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом. Общее число носителей вируса достигло 41 557 человек, в том числе 4282 ребенка. Выздоровели за все время 37 336 человек, в том числе 419 детей. Не удалось спасти врачам 910 пациентов.