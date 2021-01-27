Москва, , 12:28 — REGNUM Жители Новой Москвы менее склонны к протестной активности, нежели жители других частей города. Об этом 27 января сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем исследование, проведенное ВЦИОМ, показало, что разница в отношениях к митингам и другим формам публичного протеста между жителями двух частей столицы является почти двукратной.

«Мы сравнили мнение жителей двух частей нашего большого города. В «старой» Москве 19% считают митинги и пикеты наиболее действенным способом отстаивания своих интересов. В Новой Москве почти в двое меньше — 11%», — сказал Федоров.