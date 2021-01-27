Уфа, , 12:20 — REGNUM Более 330 млн рублей было взыскано судебными приставами на содержание детей в прошлом году в Башкирии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов республики.

Сообщается, что на исполнении у сотрудников органа принудительного исполнения региона находилось 40 326 исполнительных производств о взыскании алиментов.

В прошлом году более 20 тысяч неплательщиков алиментов в Башкирии были ограничены в праве выезда за пределы России. А более 3,2 тысячи таких неплательщиков были ограничены в праве управления автомобилями. При этом арестованное судебными приставами имущество было передано на продажу в рамках 170 исполнительных производств на общую сумму задолженности в 26 млн рублей.

Сообщается, что судебные приставы установили местонахождение 1024 неплательщиков алиментов. Из них 18 человек были лишены родительских прав.

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