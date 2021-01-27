Ульяновск, , 12:13 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2, составив соответственно 233 и 228. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные публикует оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 27 января, в Ульяновской области всего лабораторно подтверждён 42 991 случай заражений новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 228.

Вылечились от COVID-19 в регионе 39 262 человека, доля выздоровевших составляет 91,33%. Из них за последние сутки победили болезнь 233 человека.

Кроме того, в Ульяновской области зарегистрировано ещё семь летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 583 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске выбрали площадку под инфекционный госпиталь. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, «за основу» планируется «взять успешный проект, реализованный в Башкирии». Поэтапный план работ власти разработают «в течение недели».

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