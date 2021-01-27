Душанбе, , 12:12 — REGNUM Исмаилитский центр в Душанбе откроет свои двери для молитв с 1 февраля 2021 года, сообщает издание Asia-Plus.

Отмечается, что посетители должны соблюдать санитарные требования: держать дистанцию, носить маски, использовать собственную посуду и отказаться от рукопожатий.

Отметим, кроме молитв в исмаилитском центре проходят выставки, ярмарки, открытые лекции и экскурсии. Однако в феврале подобные мероприятия пока не будут проводиться.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в республике одержана победа над коронавирусом. С 1 февраля 2021 года в стране откроются мечети.

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