Душанбе, 27 января 2021, 12:12 — REGNUM Исмаилитский центр в Душанбе откроет свои двери для молитв с 1 февраля 2021 года, сообщает издание Asia-Plus.
Отмечается, что посетители должны соблюдать санитарные требования: держать дистанцию, носить маски, использовать собственную посуду и отказаться от рукопожатий.
Отметим, кроме молитв в исмаилитском центре проходят выставки, ярмарки, открытые лекции и экскурсии. Однако в феврале подобные мероприятия пока не будут проводиться.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в республике одержана победа над коронавирусом. С 1 февраля 2021 года в стране откроются мечети.
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