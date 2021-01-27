Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 1131 штраф за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 27 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 150 человек в стране были замечены правоохранителями на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штраф в размере 2000 лари (около $600). Также оштрафовали 981 человека на 20 лари (около $6) за нарушения режима ношения масок.

«Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность, — говорится в сообщении от МВД. — Повторные нарушения могут повлечь уголовную ответственность».

Стоит отметить, что в Тбилиси 24 января ряд активистов устроили акцию неповиновения и прошли маршем по центральной улице столицы во время комендантского часа. На следующий день им вручили постановления об административном штрафе на 2000 лари. 26 января активисты публично сожгли уведомления о штрафах и повторили акцию неповиновения во время комендантского часа.

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