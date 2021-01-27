Варшава, , 12:05 — REGNUM 27 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в эфире Radio Zet рассказал, когда и при каких условиях ученики средних и старших классов вернутся к очному обучению в школах после дистанционного обучения, длящегося уже несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса.

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В настоящее время к очному обучению вернулись лишь ученики 1−3 классов — они пришли в школы после карантина 18 января.

«Ученики средних и старших классов смогут вернуться к очному обучению как минимум во второй половине февраля. В первой половине января мы проведем максимальное широкое тестирование учителей на наличие COVID-19. И, если у них наличие вируса не будет превышать несколько процентов — мы отменим ограничения на очное обучение», — заявил Недзельский.

Помимо этого, глава минздрава заявил, что к середине и второй половине февраля станет известно, как на эпидемиологической ситуации в стране отразится возвращение к очному обучению учеников младших классов. Это также станет одним из факторов, влияющих на решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ученики 1−3 классов польских школ вернулись за парты 18 января. Перед этим учителя младших классов прошли массовое тестирование на наличие коронавирусной инфекции — она была выявлена всего у 2% учителей, что положительно повлияло на решение отменить дистанционный режим обучения.