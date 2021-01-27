Джакарта, , 12:03 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто раскрыл стратегию правительства по восстановлению экономики страны в 2021—2022 годах, сообщает Antara.

Аирлангга Хартарто рассказал о стратегии восстановления экономики и кампании по вакцинации граждан, которая уже началась.

Правительство Индонезии окажет поддержку малым и средним предприятиям в стране. Власти предоставляет субсидию на выплату процентов по кредиту.

Власти Индонезии прогнозирует, что экономический рост Индонезии в 2021 году достигнет 4,5−5,5%, а в 2022 году, по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост Индонезии достигнет 6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту Индонезиивведут вторую дозу вакцины против коронавируса.

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