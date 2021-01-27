Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM Символический кусочек «блокадного хлеба» выдают жителям Ростовской области в рамках всероссийской акции, посвящённой 77-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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«Первым этапом реализации акции стало посещение ветеранов-блокадников волонтёрами и соцработниками, а также оказание им необходимой помощи. Организована работа информационных точек, где жителям региона рассказывают о блокаде Ленинграда и подвиге его жителей, а также выдают символический кусочек «блокадного хлеба» в знак памяти о событиях тех годов», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Сегодня, 27 января, состоится всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», участникам которого напомнят о великом подвиге и мужестве мирного населения блокадного Ленинграда.