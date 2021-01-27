Москва, , 12:26 — REGNUM Проведённый опрос показал, что большинство жителей Новой Москвы довольны происходящими на этой территории изменениями. Об этом 27 января заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как показывает проведенное ВЦИОМ исследование, 34% жителей Новой Москвы считают, что за два года жизнь улучшилась, а 35% — «скорее улучшилось». Тех же, кто считает, что жизнь ухудшилось среди опрошенных оказалось 8%, еще около 10% респондентов заявили, что жизнь в Новой Москве «скорее ухудшилась». Примерно 5% считают, что за последние два года нет ни положительных, ни отрицательных изменений.

«Здесь есть сравнение. Новая Москва — порядка 70% в плюс, порядка 18% в минус. По старой Москве оценки изменений похожи, позитивно их оценивает порядка 59%, а негатива порядка 26%. В общем изменения есть там и здесь, но на территории Новой Москвы они оцениваются существенно выше», — сказал Федоров.

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