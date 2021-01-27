Чебоксары, , 12:02 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Есть новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 27 января, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 19 102 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 93.

Победили болезнь в республике 17 213 человек, из них за последние сутки — 108. Доля выздоровевших составляет 90,11%. В настоящее время в Чувашии насчитывается 1059 пациентов с COVID-19.

При этом в регионе зарегистрировано ещё 11 летальных исходов от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Чувашии умерли 830 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируется строительство инфекционного корпуса республиканской клинической больницы, стоимость оценивается в 23,7 млрд рублей. За основу возьмут концепцию медицинского центра «Коммунарка» в Москве. Власти заявляют, что на это потребуется три года. Кроме того, будет построен новый корпус онкологического диспансера, стоимость затрат — 2,9 млрд рублей.