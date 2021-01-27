Монровия, , 12:16 — REGNUM Гражданину Сьерра-Леоне в Финляндии были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, связанных с его предполагаемой ролью в гражданской войне в Либерии два десятилетия назад. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление генеральной прокуратуры Финляндии.

Гибрил Эалогима Массакуа обвиняется в убийстве гражданских лиц и безоружных солдат. По версии следствия, он был старшим членом повстанческой группы, которая участвовала в гражданской войне в Либерии.

По данным прокуроров, бывший солдат, который жил в Финляндии в течение десятилетия, также совершал изнасилования и вербовал детей-солдат (между 1999 и 2003 гг.).

Массакуа, однако, отрицает все обвинения.

Напомним, что в Либерии прошли две гражданских войны — в 1989 — 1996 гг. и 1999 — 2003 гг. В результате конфликтов погибли порядка 500 тысяч человек. Войны отличались особой жестокостью, а активное участие в них принимали дети.