Казань, , 12:21 — REGNUM В Татарии при стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции возможно разрешат ночную работу предприятий общепита. На сегодняшний день введенные в регионе из-за пандемии ограничения не планируют отменять. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

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Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принимает решения коллегиально и в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Преждевременное снятие ограничений может привести к росту заболеваемости. «На середину февраля ситуация будет мониториться. В случае сохраняющейся тенденции рассмотрение этого вопроса станет возможным», — отметила представитель ведомства.

ИА REGNUM напоминает, с 31 октября 2020 года в Татарии с 23:00 до 6:00 запрещано проводить организациями и предпринимателями зрелищно-развлекательные мероприятия, оказывать услуги общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общепита, доставки заказов, оказания услуг общепита на территориях аэропортов и вокзалов.

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