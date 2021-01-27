Махачкала, , 11:57 — REGNUM В Дагестане возбудили дело на главу строительной компании после гибели рабочего. Несчастный случай на производстве произошел 15 января 2021 года. Следователи считают, что трагедия стала возможной из-за несоблюдения правил безопасности при ведении строительных работ, сообщили 27 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что в городе Каспийске проводились работы по ремонту кровли. Один из рабочих, находясь на крыше без страховочных ремней и каната, потерял равновесие и упал с высоты. Травмы, полученные им, не оставили шансов на спасение.

Виновным в происшествии может стать руководитель строительной организации, который не выполнил свои обязанности по проведению инструктажа по технике безопасностии и не проконтролировал наличие средств специальной защиты у потерпевшего.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и доказательства вины подозреваемого.