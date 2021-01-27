Симферополь, , 11:58 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, какое у него самочувствие после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутником V». Он заявил об этом 27 января на заседании оперативного штаба региона по противодействию распространению коронавируса.

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«Своим примером показал, что надо вакцинироваться. «Спутником V» вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую», — сказал он.

Кроме того, Аксенов дал поручению минздраву Крыма создать максимально комфортные условия жителям региона для прохождения вакцинации, включая по месту работы граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявили 17 741 нового заразившегося коронавирусом, что стало самым минимальным количеством с конца октября минувшего года.