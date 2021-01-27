Киев, , 12:37 — REGNUM Украина, наряду с 85 беднейшими странами мира, не будет иметь широкого доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

«В большинстве развивающихся стран раньше 2023 года не будет широкого доступа к прививкам», — рассказал изданию эксперт отдела исследований и анализа Economist Group Агат Демаре.

В издании отметили, что первыми вакцину получат страны ЕС, США, ОАЭ и Сингапур. Страны со средним и низким достатком могут рассчитывать только на вакцину, полученную по программе COVAX, причём в рамках этой программы каждая страна получит не более 20% от необходимого количества вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре страна получит 1 млн доз вакцины «от ведущей международной компании». О какой компании идёт речь, Зеленский не сказал.

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