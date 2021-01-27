Тегеран, , 11:54 — REGNUM Иран планирует подписать соглашение с российскими профильными ведомствами о поставках вакцины «Спутник V». Об этом 27 января заявил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези в эфире иранского телевидения.

По его словам, стороны планируют заключить договор о поставках в ближайшее время. «Соглашение будет подписано либо сегодня, либо завтра», — сказал Ваези.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована и одобрена для применения в Исламской Республике.