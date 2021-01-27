Оренбург, , 11:53 — REGNUM В Оренбургской области местная жительница оперативно погасила долг по алиментам на содержание девятилетнего сына после вынесенного приставами постановления о запрете на выезд за границу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону, должница собралась провести отпуск в Занзибаре, однако граница для женщины оказалась на замке.

Сумма задолженности перед сыном у оренбурженки составила около 126 тыс. рублей. Женщина оплатила задолженность в полном объеме, а также проинформировала судебного пристава о предстоящем трудоустройстве. В дальнейшем текущие алименты на содержание сына, проживающего с отцом, будут ежемесячно удерживаться из ее заработной платы.

Стоит отметить, в 2020 году в Оренбургской области служба судбных приставов вынесла более 138,6 тыс. постановлений о запрете на выезд за рубеж для должников, в том числе 22,5 тысячи документов в отношении алиментщиков.