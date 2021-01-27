Уфа, , 11:59 — REGNUM Экс-директора центра культуры в Башкирии признали виновным в получении взятки. Об этом 27 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что в августе 2020 года в Мелеузовском районе обвиняемый 36-летний экс-директор культурно-досугового центра проверял результаты ремонта Юлдашевского сельского дома культуры. При этом он знал, что ремонт выполнен не в полном объеме и не в соответствии с проектно-сметной документацией. Фигурант уголовного дела сообщил подрядчику, что за 140 тысяч рублей подпишет акты выполненных работ без устранения зафиксированных недочетов.

Сообщается, что руководитель подрядной организации обратился к сотрудникам ФСБ. Подсудимого задержали после передачи денег. Свою вину он признал.

В результате суд приговори подсудимого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Кроме этого, он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение этого же периода.

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