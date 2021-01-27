Горно-Алтайск, , 11:52 — REGNUM В школах Республики Алтай 27 января проходят уроки памяти в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвящённые 77-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Отмечается, что занятия проводятся в память о стойкости духа советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Ключевым символом акции «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941−1942 годов в блокадном Ленинграде», — отметили в правительстве.