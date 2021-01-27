Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM В Свердловской области сообщили о новых 368 случаях заражения коронавирусом, выявленных за минувшие сутки. Свежую информацию представили в оперштабе региона.

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Диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (184 человека), Арамильского, Артёмовского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска, Махнево, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Североуральска, Сысертского и Тавдинского городских округов.

Для сравнения, 26 января 2020 года в области зафиксировали 358 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе выявлено 69 030 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области готовы в ближайшее время принять вторую вакцину от COVID-19 — препарат «ЭпиВакКорона».