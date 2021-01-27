Курган, , 11:49 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 32 зарегистрировано в Кургане, сообщает 27 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 100 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 27 января выявлено 14 950 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 13 063 человек, 204 пациента с COVID-19 скончались.