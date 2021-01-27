Москва, , 11:48 — REGNUM Учеников московских школ, которые привлечены к административной ответственности после несанкционированной акции протеста 23 января, ставят на внутришкольный учёт и проводят с ними профилактическую работу. Об этом сообщает департамент образования Москвы.

«В соответствии с регламентом, таких учеников ставят на внутришкольный учёт и с каждым из них организуют индивидуальную профилактическую работу», — цитирует «Интерфакс представителя департамента.

Учебное заведение получает информацию по каждому правонарушению, совершённому учащимся.

После акции 23 января, в которой приняли участие несовершеннолетние, в московских школах будут проводиться занятия по коррекции поведения, а также консультации психологов, индивидуальные и групповые беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и в других города России прошли несанкционированные акции протеста, в которых приняли участие и несовершеннолетние граждане.

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