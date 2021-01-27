Могадишо, , 11:51 — REGNUM В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) предупредили, что весь парк самолетов организации, используемых для борьбы с нашествием пустынной саранчи в Восточной Африке, не сможет продолжить работу по борьбе с насекомыми, если ФАО не получит финансирование в размере около 38 миллионов долларов США. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на постановление ФАО.

Новая волна пожирающих урожай вредителей вторглась в Эфиопию, Кению и Сомали, поставив под угрозу средства к существованию миллионов фермеров, уже борющихся с разрушительными последствиями пандемии и сильными наводнениями в регионе.

Последняя оценка ФАО показывает, что рои вторглись в 11 округов Кении и направляются в прибрежную часть страны и Танзанию. Более крупные рои также уничтожили сельскохозяйственные угодья в Эфиопии и Сомали в этом году. Это уже третье нашествие саранчи в регионе всего за год.

Распространению молодых роев саранчи помог циклон «Гати», который всего за несколько дней обрушил на страну около двухлетней нормы осадков. Это обеспечивало идеальные условия для размножения насекомых.

«Это воздействие может иметь серьезные последствия для сельскохозяйственных, агропастбищных и пастбищных средств к существованию в условиях, когда продовольственная безопасность уже под угрозой», — заявил Эзана Касса, чрезвычайный координатор ФАО в Сомали.

В ФАО отметили, что воздушное и наземное опрыскивание, которое применялось с момента первого вторжения саранчи в январе 2020 года, помогло избежать потерь урожая и молочных продуктов, которые оцениваются в сумму $ 1,2 млрд.

«В последний раз в Африке подобное нашествие саранчи наблюдалось в регионе Сахель, и потребовалось два года и более 500 миллионов долларов США, чтобы взять его под контроль. Текущее нашествие еще больше, но Восточная Африка готова положить ему конец — при условии, что правительства смогут продолжать использовать самолеты», — сказал заместитель Генерального директора ФАО Лоран Томас.