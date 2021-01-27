Рязань, , 12:17 — REGNUM В Рязанской области 27 января подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом — это на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписан после лечения 101 пациент, двое скончались.

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Всего в Рязанской области подтверждены 21 тыс. 477 случаев заражения инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,5%. Больше всего заболевших выявлено в возрастной группе от 46 до 64 лет — 9157 человек. Завершили лечение выздоровлением 19 тыс. 564 жителя региона.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в Рязанской области от осложнений после инфекции скончались 223 пациента.