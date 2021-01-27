Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 379 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 января. Это на три случая COVID-19 меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 48 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (144), Батайске, Волгодонске, Таганроге, Шахтах и Азовском районе (по десять случаев). Порядка 30% заболевших COVID-19 — жители региона старше 66 лет, 4,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 62 тыс. 193 человека.

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