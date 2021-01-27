Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Новым начальником УФСБ России по Новосибирской области назначен генерал-лейтенант Сергей Сизов. Указ о смене руководства в региональном управлении ФСБ подписал президент России Владимир Путин.

Сергей Сизов, ранее занимавший такой же пост в Челябинской области, уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

СМИ отмечает, что его предшественник Сергей Бойко возглавлял новосибирское управление почти девять лет и освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на новое место службы.