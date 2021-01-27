Москва, , 11:51 — REGNUM Граждане государств ЕАЭС смогут въезжать в Россию из Армении и Белоруссии при отрицательном тесте на коронавирус. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 27 января на официальном портале правовой информации.

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Въезд с таким условием будет возможен с 1 февраля по 1 марта, требование распространяется на воздушные пункты пропуска через государственную границу России.

Результаты теста должны отображаться в мобильном приложении «Путешествуй без COVID-19», указано в документе. Также перечислены 20 воздушных пунктов пропуска, в числе которых все воздушные гавани Московского региона.

Пилотный проект «Путешествуй без COVID-19» стартовал в странах ЕАЭС в декабре 2020 года. Речь идёт о цифровом документе, подтверждающем отсутствие у граждан вируса SARS-CoV-2.

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