Магас, , 11:43 — REGNUM В Ингушетии до конца марта 2021 года будут созданы пищеблоки во всех средних образовательных учреждениях республики. В настоящее время работы по строительству или обустройству пунктов приготовления пищи ведутся даже в таких старейших школах, как школа №2 в селе Троицкое, построенная в 1961 году, и школа № 5 в городе Сунжа, построенная в 1904 году.

Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов лично побывал на этих двух объектах, чтобы убедиться в процессе подготовки площадок под строительство новых пищеблоков, сообщили 27 января в его пресс-службе. После завершения работ пищеблоки будут оснащены всем необходимым кухонным и столовым оборудованием.

Всего в Ингушетии действует 121 государственная школа дневного пребывания. С 1 сентября 2020 года все ученики младших классов — 36 тыс. человек — получают горячее питание. Процесс организован даже там, где пищеблоков пока нет, таких школ 27. Готовые блюда подвозят в них из близлежащих школ.

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