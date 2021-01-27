Москва, 27 января 2021, 11:50 — REGNUM В течение трех лет в Новой Москве планируется построить 8 млн квадратных метров дорог. Об этом 27 января заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, за этот же период в Новой Москве планируется построить 3 млн нежилой недвижимости, 15 объектов здравоохранения. 96 учреждений образования и 200 км магистральных дорог.
«Мы не останавливаемся, мы движемся вперед. Мы с оптимизмом смотрим в будущее по созданию этого нового города», — заявил Жидкин.
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