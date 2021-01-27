Душанбе, , 11:41 — REGNUM Пять человек, пострадавших в результате взрыва газового баллона в кафе в Пенджикенте, остаются в критическом состоянии. Об этом 27 января сообщили в комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

В ведомстве отметили, что после взрыва были госпитализированы 23 человека. Пять человек остаются в критическом состоянии, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, 14 пациентов — в стабильном состоянии. Еще один человек отпущен домой после осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в ресторане «Самарканд» в Пенджикенте взорвался баллон с газом. В результате пострадали 23 сотрудников заведения.

Читайте также: В Таджикистане в результате взрыва в кафе пострадали 12 человек