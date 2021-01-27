Пенза, , 12:20 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 27 января подтвердилась у 31 813 человек, за сутки заболели 230 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 223 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 25 162 человека или 79,1% зараженных. За сутки побороли болезнь 177 пациентов. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 373 человека. Накануне врачам не удалось спасти троих мужчин с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции в Пензенской области набирает обороты. Прививку от коронавируса получили 3,8 тыс. человек. В регионе приступили к вакцинации коллективов учреждений и предприятий.

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