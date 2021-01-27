Псков, , 12:52 — REGNUM В Псковской области снят с контроля еще один очаг коронавирусной инфекции — Спасо-Елеазаровский монастырь. Активными в регионе остаются два очага. Об этом 27 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Среди сохраняющихся пока очагов коронавируса — Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов и отделение временного пребывания граждан в Дедовичской районной больнице.

За минувшие сутки в Псковской области было выявлено 98 новых зараженных, что на 35 человек больше, чем сутками ранее. При этом были выписаны по выздоровлению 287 человек. Вместе с тем в регионе зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-19.

Таким образом с начала пандемии на Псковщине выявлен 28 871 инфицированный, из них 16 748 человек выздоровели. Умерли от ковида 127 жителей.

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