Москва, , 11:38 — REGNUM Основная часть покупателей жилья в Новой Москве представлена гражданами в возрасте 25−35 лет. Об этом 27 января заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Новая Москва молодеет. Это важный фактор для развития новой территории», — заявил Жидкин.

По его словам, после присоединения к столице новых территорий десять лет назад из покупавших жилье в Новой Москве только 20% были москвичами, а теперь жителей столицы среди покупателей 63%.

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