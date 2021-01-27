Москва, , 11:34 — REGNUM За сутки в Москве выявили 1837 случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 января в оперативном штабе столицы.

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Это на 480 случаев меньше, чем накануне, когда выявили 2317 случаев заражения. Показатель является минимальным за несколько месяцев.

Также за сутки в Москве потребовалась госпитализация 1036 пациентам, скончались 75 человек, справились с вирусом 5924 человека.