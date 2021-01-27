Самара, , 11:38 — REGNUM Новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Самарской области. Об этом 27 января сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи региона.

В конце прошлого года между «Ростелеком» и областным государственным бюджетным учреждением «Безопасный регион» был подписан новый контракт по предоставлению таких камер в области на 2021−2022 годы.

В рамках реализации этого контракта «Ростелеком» будет обеспечивать работу 488 камер фотовидеофиксации: 114 камер будут функционировать в Тольятти, 289 камер будут работать в Самаре, 35 камер — в Новокуйбышевске, 35 камер— в Сызрани, шесть камер — в Отрадном и девять камер будут работать в Чапаевске.

Кроме этого, будут заменены 119 ранее смонтированных камер на широкоформатные устройства для слежения за нарушениями на перекрестках. Также будут установлены десять новых камер для контроля за скоростным режимом на федеральных трассах.

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