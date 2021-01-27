Челябинск, , 11:30 — REGNUM В Челябинске врачи спасли роженицу, у которой было полное поражение лёгких. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Женщину доставили в больницу №2 с помощью бригады центра медицины катастроф. Гражданка находилась на 27-й неделе беременности. Её состояние было крайне тяжёлым, на спасение шансы оказались невелики. Почти месяц медики боролись за её жизнь и за жизнь младенца. И в итоге обоих удалось спасти.

«Главное, что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожает. А в отделении малыша мы называем «Наше Чудо»!» — отмечает заместитель главврача областной больницы №2 Екатерина Воропаева.