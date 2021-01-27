Москва, , 11:30 — REGNUM В ушедшем 2020 году самым частым приобретением стал мобильный телефон или смартфон. Его купили 27% жителей России, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также респонденты в прошлом году часто покупали товары для ремонта квартиры (21%) и бытовую технику (19%). Оплатили образование и купили телевизор, домашний кинотеатр по 11%.

Приобрели в 2020 году ноутбук или компьютер, и путевку в турпоездку по 8%. Счастливыми обладателями нового автомобиля стали 7%. Въехали в новые квартиры 6% опрошенных.

Телефонный опрос проведён 24 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, приоритетными задачами на 2021 год для большинства жителей России являются ремонт в квартире и покупка мебели (26%).

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