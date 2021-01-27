Москва, , 11:27 — REGNUM Ещё два участника несанкционированной акции протеста, состоявшейся в Москве 23 января, задержаны в Москве. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По данным СК, установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании TikTok-блогера, которого подозревают в нападении на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре. В результате инцидента пострадал водитель транспортного средства.

Кроме того, на допросе мужчина 1984 года рождения признался, что участвовал в драке во время несанкционированной акции протеста 23 января. По данном следствия, во время эпизода сотруднику Росгвардии нанесли несколько ударов в область головы и туловища.

В СК после несанкционированного митинга в Москве расследуются уголовные дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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