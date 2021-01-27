Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM В Ленинградской области количество летальных исходов, вызванных COVID-19, превысило 380 случаев за время пандемии. За последние сутки в регионе было зарегистрировано еще семь смертей от этой болезни. Об этом 27 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Также за последние сутки в регионе было выявлено еще 222 инфицированных, при этом выписали по выздоровлению 182 человека.

Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлено 29 818 инфицированных, из них 26 847 человек выздоровели. Скончались от ковида 386 человек.

По данным регионального оперативного штаба, в нескольких крупных городах региона было выявлено наибольшее число зараженных. Так, в Гатчине за сутки положительные тесты на COVID-19 получили сразу же 23 человека, в Киришах 15, Тихвине —13, в Сланцах —10.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в семи самых густонаселенных районах Ленобласти — Всеволожском (с начала пандемии здесь выявлено 6487 зараженных), Гатчинском (4397), Выборгском (2770), Тихвинском (1579), Киришском (1522), Тосненском (1488) и Сланцевском (860).

Наиболее благополучная обстановка наблюдается лишь в четырех из 17 районов региона — Лодейнопольском (777), Бокситогорском (892), Волховском (1063) и Кингисеппском (1186).

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