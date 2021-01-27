Туайкросс, , 11:23 — REGNUM Разработчики из студии Rare подробнее рассказали о системе сезонов в многопользовательской игре Sea of Thieves. Ролик с демонстрацией её особенностей был опубликован 26 января на официальном YouTube-канале проекта.

По словам разработчиков, каждый сезон в Sea of Thieves будет длиться три месяца. В течение этого времени геймеры будут получать доступ к новым игровым механикам, тематическим испытаниям и специальным временным событиями.

Помимо этого, разработчики рассказали о «боевом пропуске», который появится в игре со стартом первого сезона. В нём будет 100 уровней с различными бесплатными наградами, однако за дополнительную плату геймеры смогут получить доступ к 11 уникальным премиум-предметам.

Напомним, первый сезон в игре Sea of Thieves стартует уже 28 января 2021 года. Опробовать новый контент можно будет на PC, Xbox One и Xbox Series X.

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