Теберда, , 11:22 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии, переболевшие COVID-19, смогут поправить свое здоровье в городе Теберде. Для них организовано прохождение реабилитации в санатории «Нарат». Восстановить здоровье граждане смогут бесплатно, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Первая группа отдыхающих в количестве 33 человек прибудет в здравницу уже сегодня, 27 января. В первую очередь программой реабилитации будут охвачены переболевшие медицинские работники.

«Бесплатно отдыхать и поправлять здоровье в санатории «Нарат» будут постковидные больные со всех регионов России. Для Карачаево-Черкесии выделено на ближайшие два месяца более 80 квот», — говорится в сообщении оперштаба.

Для перенесших COVID-19 будет организовано лечение по специальным программам по восстановлению органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта. Поддержка населения, перенесшего болезнь, проводится по договору, заключенному между минздравом Карачаево-Черкесии и санаторием Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России «Нарат».