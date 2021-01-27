Абакан, , 11:22 — REGNUM Сильный ветер ожидается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Хакасского гидрометцентра, вечером 27 января и утром 28 января ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Порывы ветра в горах могут достигать 25−30 м/с.

На дорогах прогнозируются гололедица и снежные накаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в ближайшие сутки ожидается усиление морозов.

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