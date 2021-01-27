Нур-Султан, , 11:21 — REGNUM Обострение эпидемиологической ситуации наблюдается в шести регионах Казахстана, а также Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом сообщили 27 января в телеграм-канале межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом.

В Казахстане ежедневно составляют «матрицу эпидемиологической ситуации в регионах». Матрица представляет собой график по оси абсцисс (ось «Х») указано число случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей, по оси ординат (ось «Y») — так называемый объединенный показатель.

В «красной зоне» оказались Алма-Ата, Нур-Султан, Актюбинская, Павлодарская, Кустанайская, Северо-Казахсатнская, Западно-Казахстанская и Акмолинская области.

По состоянию на 27 января в Казахстане выявили 181 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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