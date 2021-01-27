Екатеринбург, , 11:29 — REGNUM В Свердловской области подготовлена база для одномоментного принятия до полумиллиона доз вакцины от COVID-19. Об этом заявила и.о. замминистра здравоохранения региона Екатерина Ютяева на пресс-конференции.

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Чиновница уточнила, что в области подготовлена система для хранения и транспортировки препарата с соблюдением температурного режима. К приёму вакцины готовы медорганизации: имеется соответствующий транспорт, а работники учреждений прошли обучение.

«В один момент область готова принять до 500 тыс. доз», — сказал Ютяева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регион принял партию в 40 тыс. доз вакцины «Спутник V». Эта поставка препарата пока стала крупнейшей для Свердловской области.

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