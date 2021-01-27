27 января 2021 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 12:07 — REGNUM В 2019 году директор национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье» Елена Шатковская «за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России» стала лауреатом Государственной премии. На торжественном приеме Елена Флегонтовна лично обратилась к президенту В. В. Путину. Она попросила спасти и отреставрировать три деревянные церкви в «Онежском Поморье». Две из них в деревне Пурнема Онежского района Архангельской области.

Онежская деревня Пурнема стоит на красивейшей возвышенности над Белым морем Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Первый житель Пурнемы выбрал удачное место — красивую возвышенность на берегу Белого моря. Выбор весьма практичен — от моря Пурнему отделяет песчаная коса, служащая волноломом, причалом для карбасов, складом рыбы, а сосны на косе — защитой от морского ветра. С расчетом пурнемцы выбрали и место для своих церквей. Те, кто ставил деревянную церковь в центре деревни, совершали ошибку — упавшая свечка не только жгла храм, но и лишала крова жителей. В Пурнеме церкви за околицей, от деревни их отделяет ручей.

На песчаной косе, защищающей деревню от морских ветров, как мертвые, киты лежат старинные, покрытые мхом карбасы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Летом 2019 года церкви, точнее Рождественская, в которую удалось зайти, выглядела печально. Снятая крыша, разобранные реставраторами полы не обещали храму ничего хорошего. Масса примеров, когда за дело брались и бросали, а раскрытые полы и крыши ускоряли конец. Но за церкви взялся благотворительный фонд «Вереница» — волонтерская организация с хорошей репутацией, производящая противоаварийные работы на десятках деревянных церквей Русского Севера. Национальный парк заключил договор с «Вереницей» — парк помогает, а волонтеры делают противоаварийку. Спасительные работы растянулись бы на несколько лет, если бы не обращение к президенту о реставрации этих необычных храмов.

Почему необычных? Время, когда пурнемцы решили ставить церковь, было очень жестоким — шел 1618 год. В России кончилась Смута, выбрали царя Михаила Федоровича, а на Русском Севере ужасы только начинались. Разбежавшиеся из-под Москвы польские полки отступили на север и, поступив на службу к шведам, в 1619 году вторглись в Онежский уезд: «Приходили в наш уезд войною польские и литовские люди полковника Януша Шиша, стояли в уезде 4 недели, ездили, по деревням и по лесам сыскивая, многих людей посекли и хлеб молоченый и немолоченый скормили, лошадей вывели. А ковров и овец выбили, а жен и детей позорили, а иных в полон свели» (1). «Только за этот набег в Каргопольском уезде запустело 163 с четью и полчети выти пашенной земли ми убыло 773 тяглых человека» (2). «Там и там стояли казаки, пошли туда-то, села и деревни разорили и повоевали до основания, крестьян жженых видали мы… да мертвых, которые померли от мучения и пыток, кроме замерзших… у иных разбойников было обычною забавою набивать людям рот, уши и нос порохом и зажигать» (3).

Казалось, не до строительства — придут ляхи, сожгут. Но православные решили иначе — искать защиты сил небесных. А так как все они были мореходами, то надежного покровительства они ждали от святителя Николая и церковь поставили в его честь. Случайность, или молитвы были услышаны, но Пурнема избежала мучителей и убийц. С тех пор деревня живет в тишине — англичане в Крымскую войну, и бои белых с красными в интервенцию 1918−1920 гг. обошли ее стороной.

Церковь Николая Чудотворца построена жителями Пурнемы в жестокое время — в 1618 году, когда по Онежским землям бродили отряды польских интервентов, жгли и убивали Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии»: «Из двух ныне существующих церквей одна — во имя Николая Чудотворца — построена в 1618 г., она обшита тесом, окрашена белилами и — несмотря на свои 277 лет — прочна. Другая церковь — теплая, построена в 1860 году, имеет два престола — главный — во имя Рождества Христова и — придельный во имя священномученика Власия… Церковная утварь, ризница и прочие принадлежности — посредственны, в архиве имеются древние документы. На содержание церквей, кроме обычных доходов, поступает аренда с сенокосной земли — 2 десятины 1170 саженей — в количестве 12 рублей 85 коп. (1894).

3 февраля 1889 г. в приходе открылась церковно-приходская школа, она помещается в наемной квартире… Учащихся было в 1894 г. 26 мальчиков и 6 девочек. Законоучителем состоит местный священник бесплатно, а учительница — кончившая курс в Архангельском епархиальном женском училище девица Клавдия Иванова с вознаграждением от общества 120 рублей в год… Местным священником состоит Николай Васильевич Зуев, 22 лет, по прошению уволился из 6-го класса Архангельской духовной семинарии…» (4).

Решение поискать биографию священника в книге о репрессированных служителях Церкви оказалось правильным: «Зуев Николай Васильевич, священник. 1873, 30 апреля — родился в с. Церковническое Архангельского уезда той же губернии. Сын псаломщика. Окончил Духовную семинарию. Проживал в с. Турчасовское Плесецкого района Архангельской области. Служил священником Посадского сельсовета. 1921 — арестован за «антисоветскую агитацию», осужден «за связь с белыми» на один год лишения свободы. Внесен в список неблагонадежных. 1936 — арестован, осужден за недосдачу церковного имущества на два года лишения свободы. Из-под стражи освобожден через полтора месяца в связи с прекращением уголовного дела.

1937, 25 сентября — арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации», убеждал не работать в воскресные дни и церковные праздники.

1937, 11 октября — по постановлению тройки УНКВД заключен в ИТЛ на 10 лет.

Дальнейшая судьба неизвестна.

1989, 12 сентября — реабилитирован» (5).

В тихой Пурнеме, где веками ловили рыбу и не знали, что такое политика, оказывается, служил Богу человек с твердым характером, готовый пожертвовать собой ради Веры Христовой.

После разговора Елены Шатковской с президентом России вышло поручение о реставрации трех церквей и строительстве в национальном парке фондохранилища. В Минкульт РФ национальным парком направлена заявка на проектные работы по реставрации. Елена Флегонтовна оценивает работы примерно в пять лет и 300 миллионов рублей — «примерно» потому, что пока нет проекта. Минкульт РФ пока не сообщил «Онежскому Поморью», как будет выполнять поручение президента. Может, конкурсы будет проводить это министерство, а может, отдаст задачу в Минприроды РФ, и конкурс проведет национальный парк. Опыт удачной реставрации Порженского погоста в Кенозерском национальном парке и печальная слава реставрационных конкурсов Минкульта РФ показывают, что лучше бы проектную и реставрационную организацию определял национальный парк, а не чиновники в Москве.

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