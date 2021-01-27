Москва, , 11:19 — REGNUM Снятия ограничений на работу ночных баров и ресторанов в Москве на вакцинации и стабилизации ситуации с COVID-19 — огромный положительный момент для столичного малого бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Трудно представить современный мегаполис без круглосуточных рестораций, деньги никогда не спят, переговоры не всегда ограничены официальным рабочим временем. Кто хорошо работает, тот любит и хорошо отдыхать. Это касается московской клубной жизни.

Ограничения серьезно ударили по сектору рестораций и ночных клубов. Общее мнение, что восстановление клубной жизни будет идти медленнее, чем у ресторанного бизнеса. Рестораны должны выйти на докризисный уровень оборота уже к лету, а ночные клубы— к концу года.

Московские ресторации сильно изменились за последние несколько лет. Благодаря российским контрсанкциям в России действительно появились вкусные деликатесы отечественного производства или, правильней сказать, своя национальная кухня.

Крах СССР совпал с острым товарным дефицитом, в итоге с приходом капитализма полки российских магазинов и меню рестораций заполнили импортные товары, прежде всего, из Европы.

Теперь в московских ресторациях намного больше российского вина, продуктов из Сибири и с Дальнего Востока. Стала популярна баранина и шире тюркская кухня.

В этом отношении современная Москва очень похожа именно на евразийскую столицу, а не на цивилизованный европейский город. Москва объявила гастрономический суверенитет от Европы и добилась своего.

У любой состоявшейся нации есть своя национальная культура, в том числе культура еды, напитков и прочего. Возможно и даже наверное, Кьянти не хуже Массандры, но русские однозначно выберут последнее.

Так же как муксун, морошку, оленину, казы по-татарски и другие национальные блюда регионов России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин с 27 января отменил ограничения на ночную работу ресторанов, баров и других развлекательных учреждений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Читайте также: Собянин снял запрет на ночную работу ресторанов и клубов