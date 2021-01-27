Уфа, , 11:24 — REGNUM Прокуратура Башкирии добилась взыскания с бывшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции и его супруги свыше 2,4 млн рублей в доход РФ. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Ранее в г. Октябрьский сотрудники прокуратуры провели проверку, в ходе которой было установлено, что расходы полицейского не соответствуют его доходам. Так, в 2018 году сотрудник полиции купил жилой дом с земельным участком и квартиру общей стоимостью свыше 5,5 млн рублей. При этом общий доход членов его семьи за три последних года не превысил один миллион рублей.

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства потребовали через суд обратить это имущество в доход государства. Ранее полицейский был уволен со службы в органах внутренних дел.

Октябрьский городской суд отказал в удовлетворении этих требований. При этом апелляционная и кассационная инстанции признали доводы прокуратуры обоснованными.

Отмечается, что судебная коллегия приняла во внимание то, что ответчики представили в суд документы о получении денег от родственника, других выплат, а также договор кредитования на общую сумму свыше 2,2 млн рублей. В результате сумма неподтвержденных доходов была снижена до 2,4 млн рублей.

На имущество экс-оперуполномоченного наложен арест.

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