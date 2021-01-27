Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Петербурге за истекшие сутки вырос суточный показатель смертности от COVID-19. Об этом сообщает 27 января федеральный оперативный штаб.

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За последние 24 часа в городе подтвердили 70 летальных исходов от ковида. Это на 12 смертей больше, чем днем ранее, и на пять случаев меньше, чем в Москве. Всего в Северной столице за время пандемии от этой болезни скончались 9502 человека.

В России в целом за сутки в статистику смертности внесли 594 случая, за время пандемии насчитали 71 076 летальных исходов от COVID-19.

Добавим, в Петербурге за время пандемии коронавирус подхватили 325 032 жителя, в России — 3 774 672 человека.

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