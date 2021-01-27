Сеул, , 11:17 — REGNUM Власти Южной Кореи в будущем не исключают возможности приобретения российской вакцины от COVID-19. Об этом 27 января на пресс-конференции в Сеуле заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

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По его словам, южнокорейское правительство договорилось о закупке 55 млн доз вакцины от COVID-19 у четырех зарубежных производителей и ведёт переговоры о поставках ещё 20 млн доз.

«Пока мы не планируем дополнительные закупки, но будем иметь российскую вакцину в виду», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Чон Се Гюн добавил, что добровольная вакцинация от COVID-19 в стране начнётся в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 559 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 76 429. Также за минувшие сутки в стране скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея выросло до 1378.

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